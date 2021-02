Flavio Prado detona São Paulo após derrota para o Botafogo: ‘Desempenho pífio’

Além de perder para o último colocado do Brasileirão, rebaixado há algumas rodadas, o Tricolor apresentou um futebol pobre, mostrando a sua pior versão na temporada

Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 para o Botafogo, na noite da última segunda-feira, 22, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Além de perder para o último colocado do torneio, rebaixado há algumas rodadas, o Tricolor apresentou um futebol pobre, mostrando a sua pior versão na temporada. No programa “Fim de Jogo”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado não economizou nas críticas ao time que pode ficar até de fora da fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América.

“Independentemente da folha de pagamento, que é gigantesca, o que a gente tem que cobrar é o desempenho. É absurdo! Não pode! Não há nada que justifique um desempenho tão pífio. Olha, não consigo entender. Parece que os jogadores estavam em greve, mas aí eles prejudicam o próprio trabalho. É um misto de incompetência com falta de confiança. E é um problema que a gente vê há algum tempo. Ou seja, está na hora de eles resolverem esse problema ou mudar de profissão. Eles não agem com coragem. Não conseguem fazer outra coisa”, afirmou Flavio Prado.

Agora, o São Paulo precisará vencer o Flamengo, na próxima quinta-feira, 25, no Morumbi, para garantir a sua vaga na fase de grupos na Libertadores 2021. Se perder, o time paulista corre o risco de ser ultrapassado pelo Fluminense, cair para a quinta posição e ficar a mercê do resultado da final da Copa do Brasil – uma vitória do Grêmio colocaria o time na fase preliminar do torneio continental.