Íbis zoa São Paulo após derrota para o Botafogo: ‘Merece ser rebaixado’

‘Pior time do mundo’ não deixou escapar a chance de cutucar o Tricolor Paulista

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano perdeu pênalti contra o Botafogo



Considerado ‘o pior time do mundo’, o Íbis Futebol Clube é muito ativo nas redes sociais e gostar de interagir com outros times do país. Dessa vez o time não deixou passar a derrota do São Paulo para o Botafogo na noite desta segunda-feira, 22, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o time pernambucano postou no Twitter que “quem perde para o Botafogo tem que ser rebaixado também”. O clube carioca caiu para a Série B há algumas rodadas e entrou em campo contra o Tricolor Paulista com o time quase sub-23. O São Paulo apresentou um futebol muito abaixo do esperado e sofreu com a expulsão de Reinaldo no primeiro tempo.

Time que perde pro @Botafogo merece ser rebaixado também.

👉🏼 @SaoPauloFC — Íbis Sport Club (@ibismania) February 23, 2021

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista irá brigar com o Fluminense por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O São Paulo tem 63 pontos enquanto o Tricolor das Laranjeiras está com 61 pontos. Se perder do Flamengo na próxima quinta-feira, 25, o time de Hernán Crespo ainda pode torcer para que o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil para que mais uma vaga seja aberta na competição sul-americana.