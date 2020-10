Flavio Prado polemiza e diz que ‘grandeza’ do São Paulo já é discutível: ‘Diminuiu de tamanho’

“Eu fico muito preocupado, porque nós estamos falando de uma década de mediocridade, sem ganhar nada, e não existe má fase de dez anos”, desabafou o comentarista do Grupo Jovem Pan

Incisivo como sempre, o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, polemizou e disse que já se pode discutir a “grandeza” do São Paulo. O jornalista lembrou o longo período de seca do clube, que não fatura um título desde 2012, e afirmou que o Tricolor “diminuiu de tamanho”. O desabafo aconteceu minutos depois da derrota do São Paulo para o River Plate, na última quarta-feira, 30, na Argentina. O resultado eliminou a equipe do Morumbi na fase de grupos da Copa Libertadores da América – fato que não acontecia desde 1987, ou seja, há 33 anos.

“A derrota por 2 a 1 está dentro do normal, e o São Paulo agora vai para o lugar dele! Agora, ele se classificou para o campeonato que pode disputar com nível para ganhar efetivamente, que é a Copa Sul-Americana. Aí, tudo bem. Na Libertadores, o São Paulo poderia até passar (de fase), porque não é pior que a LDU, mas não teria muito fôlego para encarar. A Sul-Americana está mais dentro do que é o São Paulo hoje”, afirmou Flavio Prado. “O time atual é para disputar Sul-Americana. Agora… A história do São Paulo antes dos últimos dez anos era uma grande história. Nos últimos dez anos, é medíocre! É menos que Sul-Americana! E são dez anos! Não estamos falando de dois dias! Faz dez anos que o São Paulo não ganha nada! Então, é pra discutir essa grandeza do São Paulo! Cadê? Faz dez anos! A história foi, é tempo passado! Dez anos representam muito tempo!”, acrescentou.

As críticas prosseguiram no momento em que o jornalista foi questionado sobre o que esperava do time tricolor daqui para frente. “Não dá para saber se o São Paulo terá futuro, né? São dez anos de mediocridade! Terceiro lugar para o São Paulo no Campeonato Brasileiro não está ótimo? Está! Mas faz dez anos que não ganha nada! Eu fico muito preocupado com isso, porque nós estamos falando de dez anos! Se você falar que um time está em má fase por um ano ou dois, ok… Mas dez anos? Não existe má fase de dez anos! Você mudou de patamar! Você diminuiu de tamanho! O São Paulo diminuiu de tamanho! O São Paulo foi maravilhoso, espetacular, mas, nos últimos dez anos, caiu, mudou de patamar! A Portuguesa, por exemplo, já brigou entre os grandões, mas, hoje, é uma coisa medíocre, que não sei nem por que existe! Se você olhar a proporção, não dá para comparar a história do São Paulo com a da Portuguesa, mas os dois caíram muito! É que o São Paulo é maior, tem mais torcida… A história é história, já está registrada, não muda mais. Mas não existe má fase de dez anos. O São Paulo diminuiu de tamanho! É isso!”, finalizou.

