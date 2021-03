Flavio Prado revela porque o São Paulo não conseguiu contratar Calleri

O atacante argentino teve passagem de sucesso no Tricolor, onde foi semifinalista da Copa Libertadores da América, em 2016

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/@jocalleri Flavio Prado falou sobre a negociação entre São Paulo e Calleri



A diretoria do São Paulo está procurando um atacante para disputar posição com Pablo e Luciano. Um nome consultado, já conhecido pela torcida, foi o de Jonathan Calleri, centroavante que viveu bom momento no Tricolor, em 2016, e atualmente veste as cores do Osasuna, da Espanha. A negociação, entretanto, não avançou devido ao alto salário que o argentino recebe no clube espanhol. Além disso, o grupo que é dono dos direitos econômicos do jogador entende que o retorno ao Brasil seria um retrocesso na carreira do atleta de 27 anos. As informações foram reveladas pelo jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, nesta terça-feira, 16.

“Eu conversei com uma fonte do São Paulo que revelou o seguinte: o clube, sim, chegou a pensar no Calleri e até fez uma consulta. Quando ficou sabendo do salário, nem respondeu de volta”, informou durante o “Esporte em Discussão”. “A assessoria dele, que cuida da carreira dele, considera um grande retrocesso voltar para a América do Sul. Se já está na Europa, para que retornar? Ele está sempre sendo visto lá”, completou. Após fazer parte do time semifinalista da Libertadores de 2016, Calleri rodou por vários clubes europeus, sendo emprestado para o West Ham, da Inglaterra, e para os espanhóis Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, onde joga atualmente. Nesta temporada, o atacante soma 23 partidas, registrando 5 gols e 1 assistência.

