Fora de casa, São Paulo cede empate para o Coritiba no Campeonato Brasileiro

Tricolor chega ao quarto empate longe do Morumbi, tendo saído na frente do placar

DU CANEPPELE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo levou o empate do Coritiba no segundo tempo de jogo



O São Paulo segue preocupando nas atuações fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 9, o Tricolor Paulista saiu na frente no Couto Pereira e levou o empate do Coritiba por 1 a 1. Esse já é o quarto empate do São Paulo, fora de casa, tendo saído na frente do placar. O primeiro gol saiu bem rápido. Logo aos 4 minutos, Reinaldo apareceu na esquerda, cruzou para Calleri que de carrinho empurrou para as redes e abriu o placar. Sem muita emoção, o empate veio apenas no segundo tempo. Aos 14 minutos, Alef Manga recebeu de Biro e chutou no cantinho de Jandrei. O São Paulo ainda teve uma grande chance com Luciano, mas Muralha fez grande defesa, assim como Jandrei em lance repetido de Alef. O resultado deixa os paulistas em 6º, uma posição abaixo do Coxa. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o América-MG no domingo, 12, às 16h (horário de Brasília) e o Coritiba recebe o Palmeiras às 18h.