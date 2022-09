São Paulo busca placar contra o Atlético-GO e, nos pênaltis, avança à final da Sul-Americana

Patrick fez dois e igualou o placar no tempo normal; Felipe Alves defendeu uma cobrança e colocou o Tricolor para enfrentar o Independiente del Valle

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Patrick foi o herói da noite fazendo dois gols e igualando o placar em 3 a 3



O São Paulo recebeu o Atlético-GO pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana e conseguiu reverter o placar de 3 a 1 da ida. O Tricolor Paulista fez 2 a 0, no Morumbi, nesta quinta-feira, 08, e levou a decisão para os pênaltis. Por 4 a 2 o time paulista avançou. Precisando do resultado para avançar à final, o São Paulo começou o jogo a 100 km/h. Logo aos 4 minutos, Patrick aproveitou uma sobra de bola e abriu o placar. O Tricolor se manteve em cima e aos 16 minutos, Calleri balançou as redes, mas o lance foi anulado por infração na jogada. O Atlético-GO parecia perdido e tomou muita pressão, apenas nos minutos finais o Dragão apareceu mais no ataque. No segundo tempo o enredo foi o mesmo. Aos 63 minutos, depois de muito tentar, Alisson cruzou e Patrick chutou no canto, igualando o placar. A decisão de 1º de outubro, em Córdoba, será contra o Independiente del Valle que venceu o Melgar por 6 a 0, no agregado.