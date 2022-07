Gabriel Sara recebe propostas da Inglaterra e deve deixar o São Paulo; veja valores

Os interessados no meia de 23 anos são Norwich e o West Bromwich, ambos da 2ª divisão do Campeonato Inglês

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Sara deve ser negociado com o São Paulo nas próximas semanas



O São Paulo recebeu duas propostas de clubes ingleses pelo meio-campista Gabriel Sara e deve acertar a venda do jogador nos próximos dias. Os interessados no meia de 23 anos são Norwich e o West Bromwich, ambos da 2ª divisão do Campeonato Inglês, que sinalizaram ofertas de até R$ 10,6 milhões de libras (quase R$ 69 milhões, na cotação atual) – as informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 6, pelo site “Globoesporte.com” e confirmadas pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Em grave crise financeira, o Tricolor considera a quantia suficiente para tentar atingir a meta orçamentária deste ano. Sara, por sua vez, vê uma mudança para o futebol britânico como uma bela oportunidade de dar um salto na carreira.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Gabriel Sara foi promovido ao time profissional em 2019 e coleciona 106 partidas oficiais, contribuindo com 17 gols e 8 assistências no período. Peça importante no esquema do treinador Rogério Ceni, o meio-campista está fora de gramados desde abril, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito e precisou passar por uma cirurgia – ainda em recuperação, o armador deve retornar ao campo entre setembro e outubro. No começo do ano, vale lembar, o jovem recebeu uma proposta do Dallas FC (Estados Unidos) de R$ 52 milhões, mas viu a diretoria são-paulina fechar as portas para os norte-americanos.

Desta vez, porém, o Tricolor acredita que as propostas dos ingleses são razoáveis e podem ajudar o clube a atingir a meta orçamentária em transferências. No início de 2022, a diretoria do São Paulo estipulou arrecadar R$ 142 milhões com transferências de jogadores. Até o momento, entretanto, a cúpula conseguiu cerca de R$ 47 milhões, sendo a venda de Marquinhos para o Arsenal, da Inglaterra, a principal – o jovem foi negociado por R$ 18,55 milhões. Outros atletas também deixaram o Morumbi e reforçaram o caixa dos são-paulinos, como Tiago Volpi (R$ 7,6 milhões), Jean (R$ 6,1 milhões) e Tchê Tchê (R$ 4 milhões). Já David Neres e Tuta, por sua vez, beneficiaram o Tricolor graças ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que recompensa os clubes formados em negociações.