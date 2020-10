Após caso Robinho, Santos vence o Coritiba na despedida de Soteldo

O Peixe subiu para a quarta posição do Campeonato Brasileiro, mas ainda pode ser ultrapassado no decorrer da 17ª rodada

Reprodução/Santos FC Soteldo e Kaio Jorge marcaram para o Santos contra o Coritiba



O Santos teve uma semana conturbada, precisando suspender o contrato com o atacante Robinho após uma pressão dos patrocinadores e dos torcedores. A polêmica, no entanto, não parece ter afetado o elenco do Peixe, que venceu o Coritiba por 2 a 1, neste sábado, 17, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge e Yeferson Soteldo marcaram para o time alvinegro, enquanto Giovanni Augusto descontou para o Coxa Branca. Com o resultado, a equipe pulou para a quarta posição – o grupo comandado pelo treinador Cuca ainda pode ser ultrapassado no decorrer da 17ª rodada do nacional.

Precisando se recuperar após perder no meio da semana e vivendo dias complicados após fechar com Robinho, que é condenado, em primeira instância, por participar de um estupro coletivo, o Santos entrou em campo disposto a conseguir uma vitória. Logo aos 5 minutos, Jobson deu lindo lançamento para Soteldo, que dominou com categoria e serviu Felipe Jonathan. Pela esquerda, o lateral cruzou na medida para Kaio Jorge só escorar para dentro do gol. Melhor na partida, o Peixe chegou ao segundo aos 26, quando Pituca finalizou e Hugo Moura interceptou a batida com a mão dentro da área. Na cobrança, Soteldo demonstrou categoria e deu uma cavadinha no meio do gol – o venezuelano fez a sua despedida com a camisa da equipe. O Coxa Branca, então, passou a reagir e conseguiu criar algumas oportunidades – na melhor delas, Giovanni Augusto acertou o poste de João Paulo. Ainda assim, o time mandante desceu para o vestiário com um enorme prejuízo no placar.

No retorno do intervalo, o Coritiba voltou a pressionar o adversário, mas continuou perdendo oportunidades e falhando bastante no último passe – especialmente no terço final do campo. O jeito, então, foi tentar chutar de fora da área. Em sobra de escanteio, Giovanni Augusto recebeu de Neílton, tirou da marcação e acertou o ângulo do goleiro santista, descontando para o Coxa. No fim, a equipe da casa colocou o Santos contra as cordas, mas não conseguiu empatar, permanecendo na 18ª posição e dentro da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 2 SANTOS

CORITIBA – Wilson; Natanael (Matheus Galdezani), Henrique Vermudt, Nathan Silva e William Matheus; Matheus Sales (Matheus Bueno), Hugo Moura (Ricardo Oliveira), Yan Sasse (Neilton) e Giovanni Augusto; Robson e Rodrigo Muniz (Nathan). Técnico: Jorginho.

SANTOS – João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson (Sandry) e Jean Mota (Lucas Lourenço); Soteldo (Wagner Leonardo), Lucas Braga (Arthur Gomes) e Kaio Jorge (Luiz Felipe). Técnico: Cuca.

GOLS – Kaio Jorge, aos 4, e Soteldo (pênalti), aos 26 minutos do primeiro tempo. Giovanni Augusto, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Oliveira, Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Sales e William Matheus (Coritiba); e Kaio Jorge e Jobson (Santos).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).