Grêmio vence São Paulo por 1 a 0 e sai na frente na semifinal da Copa do Brasil

Tricolor paulista perdeu muitas chances de gol e quem aproveitou foi Diego Souza que deixou os gaúchos em vantagem

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Grêmio e São Paulo fizeram um grande primeiro jogo de semifinal da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio. O primeiro tempo foi quente com uma sucessão de faltas e muita reclamação dos jogadores. No quesito chances de gol, o Grêmio assustou mais e chegou a abrir o placar com Victor Ferraz, mas o lance foi anulado porque Diego Souza atrapalhou Volppi na defesa. O São Paulo, que teve o retorno de Luciano no ataque, não levou perigo ao gol de Vanderlei. Mas a história foi diferente no segundo tempo. Na volta do intervalo, o São Paulo retornou com mais sede de gol e aos cinco minutos Brenner teve a melhor chance do jogo depois que Daniel Alves cruzou na área, mas o garoto não conseguiu chegar na bola. Aos 11 minutos, Luciano também teve a chance de deixar o seu, mas chutou para fora. E na máxima de quem não faz, toma, Diego Souza abriu o placar aos 17 minutos depois boa jogada de Ferreirinha pela esquerda.

Depois de levar o gol, o Tricolor Paulista pressionou a zaga gremista durante todo o restante da partida e o Grêmio se postou atrás, apostando no contra-ataque. No contra-ataque, Vanderlei fez ótima defesa depois de cabeçada de Brenner. Com o resultado desvantajoso, o São Paulo tentará garantir sua vaga para a final na próxima quarta-feira, dia 30 de dezembro, no Morumbi. Na outra partida da semifinal, Palmeiras e América-MG empataram no Allianz Parque em 1 a 1.