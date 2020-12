NBA: Jogo entre Houston Rockets e OKC é adiado por casos de Covid-19

A temporada da NBA começou ontem e já tem jogo adiado por casos de Covid-19 entre jogadores. Na noite desta quarta-feira, 23, a liga informou em suas redes sociais o adiamento da partida entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockts, que aconteceria nesta noite. Segundo o comunicado, três atletas do Houston tiveram resultado positivo ou inconclusivo nos testes obrigatórios do Protocolo de Saúde e Segurança da liga, e outros quatro já estão em isolamento. Além disso, James Harden está impedido de jogar por ter violado as regras do Protocolo. Segundo a imprensa norte-americana, o ‘Barba’ frequentou uma boate nos últimos dias. A liga ainda informou que um atleta do Houston está se recuperando de lesão, o que deixa a franquia sem o número mínimo de jogadores para enfrentar o Thunder. Não foi divulgado para quando será remarcada a partida.

Tonight's game between the Oklahoma City Thunder and the Houston Rockets at Toyota Center has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/Qn0hXlxCZr

— NBA (@NBA) December 23, 2020