Herói do São Paulo na Copa do Brasil, Rodrigo Nestor sofre grave lesão e passará por cirurgia

De acordo com o repórter Daniel Lian, do Grupo Jovem, o atleta deverá voltar a atuar entre 4 e 6 meses

MARCELLO FIM/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Nestor, do São Paulo, brilhou nas decisões da Copa do Brasil 2023



O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, sofreu uma grave lesão neste domingo, 5, em treinamento realizado no CT da Barra Funda. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 6, o Tricolor informou que um exame de imagem detectou uma desinserção do menisco e lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O comunicado diz que o jogador precisará por uma cirurgia, mas não informa o prazo de recuperação. De acordo com o repórter Daniel Lian, do Grupo Jovem, o atleta deverá voltar a atuar entre 4 e 6 meses. Herói da equipe de Dorival Júnior na conquista inédita da Copa do Brasil, o jovem deverá perder a Supercopa do Brasil, marcada para 3 de fevereiro 2024. O time são-paulino terá pela frente o campeão do Brasileiro de 2023.