Red Bull Bragantino vence o Corinthians e embola briga pelo título do Brasileirão

Com golaço de Helinho no primeiro tempo, Massa Bruta derrota o Timão por 1 a 0 e chega aos 58 pontos na competição

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Red Bull Bragantino derrotou o Corinthians em Bragança Paulista



A briga pelo título do Campeonato Brasileiro esquentou ainda mais na reta final da competição. Neste domingo, o Red Bull Bragantino derrotou o Corinthians por 1 a 0 e embolou ainda mais a disputa. Helinho marcou um golaço ainda no primeiro tempo e ajudou o Massa Bruta a chegar aos 58 pontos, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. A equipe do interior de São Paulo fica a um ponto do Botafogo, que ainda joga na rodada, e do Palmeiras, ambos com 59 pontos. O Timão, por sua vez, fica com 40 pontos, em 13º lugar. A equipe comandada por Mano Menezes ainda pode perder posição até o fim da rodada. O primeiro tempo foi de domínio total dos donos da casa. Sasha quase marcou aos 9 minutos, mas Cássio fez boa defesa. O Massa Bruta seguiu sufocando e a pressão surtiu efeito. Helinho acertou o ângulo de Cássio e marcou um golaço. O atleta quase marcou o segundo, em outra tentativa de fora da área.

Na segunda etapa, o Corinthians apresentou uma leve melhora. Mano Menezes promoveu algumas mudanças: Felipe Augusto e Pedro entraram nos lugares de Yuri Alberto e Matías Rojas. Contudo, foi o Bragantino que quase marcou: Mosquera aproveitou passe de Matheus Fernandes em contra-ataque, tentou driblar Cássio. A bola sobrou para Helinho, que foi bloqueado pela zaga do Timão. Apesar da melhora, o Timão assustou pouco e não conseguiu pressionar o adversário. Apenas Renato Augusto, que entrou no decorrer da segunda etapa, Maycon e Gil levaram perigo ao Massa Bruta, que ficou com a vitória e chegou de vez na briga pelo título do Brasileirão. Na próxima rodada, o Bragantino vai até a Vila Belmiro encarar o São Paulo, na quarta-feira, 8, às 20h. Já o Timão recebe o Atlético-MG na quinta-feira, 9, às 19h, na Neo Química Arena.

*Em atualização