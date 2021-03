Exclusivo: Gabriel Menino revela conselho de Abel e conta que sonhou com gol do título

Em entrevista ao programa ‘Camisa 10’, o meio-campista palmeirense também falou sobre a sua primeira temporada no Verdão, que acabou com as conquistas do Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil

Reprodução/Jovem Pan Gabriel Menino concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Jovem Pan



Gabriel Menino, meio-campista do Palmeiras, foi responsável por sacramentar o título da Copa do Brasil 2020, ao marcar o segundo gol na vitória sobre o Grêmio, no último domingo, 7, no Allianz Parque, em São Paulo. Em entrevista exclusiva concedida ao repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, o jovem de apenas 20 anos contou que sonhou com o momento especial. “No dia anterior, eu já havia sonhado que faria um gol. Quando eu cheguei ao estádio, o preparador físico também me disse que eu marcaria. Aí, quando o professor [Abel Ferreira] me chamou, eu vi que poderia realizar esse sonho em uma final com a camisa do Palmeiras”, contou a garoto.

A conversa entre Menino e Abel Ferreira antes da decisão, entretanto, não foi nada de excepcional. De acordo com o meio-campista, o treinador português é responsável por lhe dar diversos conselhos. “A gente conversa muito, ele me dá muitas dicas, mencionando a carreira dele. Ele fala para não dar muita importância quanto ao que os outros falam. Ele me diz para continuar sendo o mesmo. Ele diz para eu ser o mesmo moleque que chegou ao profissional, porque assim eu vou continuar me destacando e levantando títulos”, revelou.

As palavras de Abel Ferreira, sem dúvida, são necessárias. Isto porque Gabriel Menino tornou-se jogador profissional no começo de 2020 e passou por muitos momentos especiais no último ano. Além de ser peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista, na Libertadores da América e, claro, na Copa do Brasil, o atleta também chegou a ser convocado por Tite para defender a seleção brasileira. À Jovem Pan, ele reconheceu a repentina mudança de vida. “Cara, mudou muito. Às vezes, eu falo com os meus pais sobre isso, como tudo está acontecendo tão rápido. Rápido até demais. Eu tenho que me tornar mais maduro o mais rápido possível, me concentrar mais ainda e me esforçar para que tudo isso continue acontecendo. Que venha mais títulos!”, comentou Menino.

Assista à entrevista completa abaixo: