Jamal Lewis, do São Paulo, promete trabalhar duro para aprender português: ‘Importante eu me adaptar’

Novo reforço tricolor vestirá a camisa número 3 e compartilhou suas impressões sobre a experiência de jogar em casa

Reprodução/Instagram/@saopaulofc Jamal Lewis veste a caminha 3 no São Paulo



O lateral Jamal Lewis foi oficialmente apresentado pelo São Paulo no Centro de Treinamento da Barra Funda. O jogador, natural da Irlanda do Norte, já teve sua estreia em campo contra o Cruzeiro e agora busca se firmar na equipe titular, além de se adaptar ao idioma português. Em sua declaração, Lewis enfatizou a importância de se comunicar bem com os colegas e torcedores. “Vou trabalhar duro para aprender o português e me comunicar com toda a equipe e com os torcedores. Alguns atletas me ajudam, mas terei um professor em algumas semanas e espero aprender português. É muito mais importante eu me adaptar ao ambiente do que ele se adaptar a mim”, afirmou o jogador na entrevista. O novo reforço tricolor vestirá a camisa número 3 e compartilhou suas impressões sobre a experiência de jogar em casa. “Foi muito bom ver os torcedores mais próximos. Espero receber todo esse carinho em casa”, comentou, revelando sua empolgação com o apoio da torcida.

Lewis também falou sobre sua versatilidade em campo, mencionando que, embora tenha atuado na defesa contra o Cruzeiro, ele se sente confortável jogando em posições mais avançadas. “Gosto de atuar mais avançado”, afirmou o lateral. O jogador expressou sua admiração pela cultura do futebol brasileiro e citou Ronaldinho Gaúcho como uma de suas inspirações. “O Brasil é famoso por seu amor ao futebol e quero aproveitar ao máximo”, destacou, mostrando seu entusiasmo em fazer parte desse cenário. O São Paulo se prepara para seu próximo desafio na Libertadores, onde enfrentará o Botafogo na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Engenhão. A expectativa é alta para que Lewis possa contribuir com seu talento e se integrar rapidamente ao time.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA