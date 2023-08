James Rodríguez recebe a camisa 19 do São Paulo, solta palavrão e fala até de Anitta em apresentação

Respondendo as perguntas em português, meio-campista colombiano explicou por que escolheu o Tricolor e falou sobre sua condição física

O São Paulo apresentou James Rodríguez como novo reforço do time na tarde desta terça-feira, 1º. Ao lado do presidente Julio Casares, o meio-campista recebeu a camisa 19, número utilizado nos tempos de Everton (Inglaterra). Na conversa com a imprensa, o colombiano demonstrou respeito ao Brasil, respondendo as perguntas em português. Extrovertido, o jogador contou o motivo de ter escolhido o Tricolor paulista e até soltou um palavrão. Segundo o armador, a negociação com os são-paulinos foi intermediada pelo lateral Rafinha, seu ex-companheiro de Bayern de Munique. “Falei com o Rafinha. Ele falou: ‘Caralh*, vem cá ser feliz’. Ele falou que é um clube sério, bom, grande. Foi importante falar com ele, decidi vir pra cá”, explicou. “Quando disseram que o clube queria me contratar, pensei dois ou três dias, mas foi rápido. Clube estava fazendo esforço grande, eu também”, continuou o atleta de 32, admitindo ter recebido outras propostas.

Apesar de ter assinado válido por dois anos, James Rodríguez afirmou que espera ganhar títulos já nesta temporada – além do Brasileirão, o São Paulo está na semi da Copa do Brasil e nas oitavas da Sul-Americana. “Joguei em grandes clubes. No Real Madrid joguei muito, joguei bem, ganhei muitos títulos. Cheguei com muita expectativa. Espero ganhar títulos, o que todo jogador quer. Agora temos a Copa Sul-Americana, a do Brasil, muitos títulos para ganhar. Vamos tentar fazer isso de boa maneira”, declarou. Apesar disso, o colombiano preferiu não dar um prazo para sua estreia. “Eu acho que o plano de tudo isso quem tem é o clube. Não sei como vamos fazer com isso, estou preparado, estava treinando. Mas preciso de ritmo de treino. Vou no dia a dia, falta ainda um pouquinho”, continuou.

Na conversa com a imprensa, James Rodríguez ainda falou sobre a cantora Anitta. Perguntado sobre uma publicação da brasileira, que mostrou estar surpresa com o anúncio do São Paulo, o jogador arrancou risadas dos jornalistas presentes na sala de imprensa. “Sabia, eu conheço a Anitta bem. Já compartilhei com ela muitas vezes, ela é gente boa. É bom para mim, o clube. Estou feliz por isso”. Segundo alguns sites de entretenimento, o meio-campista já teve um caso com a artista. O atleta, por sinal, tratou de falar bem da cultura brasileira. “Gosto muito da cultura daqui, tenho muitos amigos brasileiros. Gosto da música, das pessoas, estou feliz por estar aqui. Queria jogar aqui, vou tentar fazer tudo para que as coisas saiam bem.”