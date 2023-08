São Paulo fecha com Lucas Moura até o fim de 2023

Formado nas categorias de base do clube, o jogador brilhou com a camisa são-paulina entre 2010 e 2012, sendo protagonista no título inédito da Copa Sul-Americana

O São Paulo acertou o retorno de Lucas Moura, nesta terça-feira, 1º. De acordo com apuração do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor acertou todos os detalhes com o meia-atacante, que assinará vínculo até dezembro de 2023. Formado nas categorias de base do clube, o jogador brilhou com a camisa são-paulina entre 2010 e 2012, sendo protagonista no título inédito da Copa Sul-Americana 2012. No tempo em que ficou fora do Brasil, o atleta passou cinco anos no Paris Saint-Germain, além de outras cinco temporadas no Tottenham. Agora, ele retorna para tentar ganhar mais taças pela equipe do Morumbi. Além do returno do Brasileirão, Lucas será inscrito para disputar o duelo contra o Corinthians, no dia 16 de agosto, pela segunda semifinal da Copa do Brasil – na ida, os corintianos ganharam por 2 a 1. Já na Copa Sul-Americana, o velocista só poderá atuar a partir das quartas de final, caso o conjunto de Dorival Júnior passe pelo San Lorenzo nas oitavas.