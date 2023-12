Julio Casares é reeleito presidente do São Paulo

Candidato único, o cartola recebeu 194 votos e continuará no cargo até o fim de 2026

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC Julio Casares foi reeleito presidente do São Paulo



Julio Casares foi reeleito presidente do São Paulo, na noite desta sexta-feira, 8. Candidato único, o mandatário recebeu 194 votos, além de 30 votos em branco e 10 nulos. Com o resultado, cartola continuará comandando o clube do Morumbi por mais três anos, ou seja, até o fim de 2026. Harry Massis Junior será seu vice. “O processo democrático ofereceu participação da oposição. Mas temos de olhar por outro ângulo. Para minha felicidade, a gestão teve uma aprovação tão grande, de 88%, que por decisão autônoma da oposição, não lançaram candidato”, celebrou Casares. À frente do Tricolor desde o começo de 2021, o líder são-paulino levou o time aos títulos do Campeonato Paulista (2021) e da Copa do Brasil (2023). O pleito também serviu para definir a presidência do Conselho Deliberativo. Com 191 votos, Olten Ayres de Abreu, também candidato único, foi reeleito.