Karla Alves marca golaço de falta e São Paulo vence Realidade Jovem

O São Paulo conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira (13) pelo Paulista Feminino. Jogando em casa, as tricolores receberam o Realidade Jovem, que soma apenas um ponto na competição, conquistado em um empate contra o Santos. Com um placar magro, construindo graça a um golaço de Karla Alves, as tricolores venceram por 1 a 0, e assumiram, temporariamente, a segunda posição do campeonato, com 12 pontos. Palmeiras enfrenta o Santos na quinta-feira (14), e pode ficar na vice-liderança. Do outro lado, com a derrota, o Realidade Jovem permaneceu com apenas uma unidade, na oitava e última posição.

O gol das tricolores não demorou a sair, logo aos 12 minutos do primeiro tempo, após uma falta no meio da rua, Karla Alves foi para a cobrança e marcou o único gol do jogo e da vitória tricolor. No final de semana o São Paulo tem um jogo decisivo, enfrenta a Ferroviária no sábado (16), às 16h, no Morumbi, de olho na semifinal do Brasileiro Feminino. O primeiro jogo terminou empatado sem gols, então nenhum time tem a vantagem. Já o Realidade Jovem, só volta a jogar na quinta-feira (21), às 15h, contra o Corinthians, pela sétima rodada do Estadual.