Chelsea é finalista da Champions League no masculino e no feminino e pode alcançar feito inédito

Essa é a primeira vez que um time chega nas finais das duas modalidades na mesma temporada

EFE/ Twitter Equipes masculina e feminina do Chelsea



O Chelsea se classificou nesta quarta-feira, 5, para a final da Liga dos Campeões masculina após vencer o Real Madrid por 2 a 0 e pode fazer história no futebol mundial. Além de decidir o título da orelhuda no próximo dia 29 de maio, contra o Manchester City, em Istanbul, o time inglês também pode conquistar a taça na Liga dos Campeões feminina. A equipe do Chelsea bateu o Bayern de Munique nas semifinais e encara o Barcelona na decisão do próximo dia 16 de maio, na Suécia. Elas nunca foram campeãs. Se sair vitorioso dos dois confrontos, será a primeira vez que um time conquista o título nas duas modalidades. Também é a primeira vez que um clube chega nas duas finais na mesma temporada.

A Liga dos Campeões feminina começou a ser disputada na temporada 2001/02 e teve como primeiro campeão o Frankfurt, da Alemanha. O maior vencedor é o Lyon, que já conquistou sete títulos, incluindo o da última temporada e foi eliminado nessas semifinais pelo Barcelona. De equipes inglesas, somente o Arsenal tem título no torneio feminino. Já na Liga masculina, o Chelsea busca o segundo título em sua terceira final (2007/08; 2011/12 e 2020/21).