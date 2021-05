Santos perde de 2 a 1 para o The Strongest e sai da zona de classificação às oitavas

Equipe brasileira leva a decisão para a última rodada da fase de grupos, na próxima semana, contra o Barcelona de Guayaquil

EFE/Javier Mamani Santos perdeu de 2 a 1 para o The Strongest, na Bolívia



Na altitude de La Paz, o Santos encontrou muita dificuldade para enfrentar o The Strongest e acabou perdendo por 2 a 0. O resultado complica a equipe brasileira no Grupo C, caindo para o terceiro lugar e empatado em pontos com o Boca Juniors (que ainda joga na rodada) e com o próprio The Strongest. A classificação ficará para a última rodada. Dentro de campo, os jogadores do Santos sofreram com o ar rarefeito e viram os donos da casa abrirem o placar aos 16 minutos, com Reinoso aproveitando cruzamento de Blackburn. Aos 23, Willie chegou chutando na pequena área e ampliou o placar. Se existia esperança, ela veio no lance seguinte. Castillo fez uma falta dura em Kaio Jorge e levou o segundo amarelo, sendo expulso. A partir daí a equipe brasileira melhorou no jogo, mas não conseguiu balançar as redes.

Na volta do intervalo, o Santos propôs mais o jogo e aos sete minutos, Kaio Jorge ficou de frente para o gol, sozinho para cabecear, mas jogou para fora. Os brasileiros não desistiram e aos 20 minutos, Felipe Jonatan acertou um belo chute de fora da área e fez um golaço para diminuir o placar. Apesar de ter crescido nos minutos iniciais, o Santos começou a apresentar dificuldades na criação de jogadas e não conseguiu assustar mais a meta de Vaca. Os últimos minutos foram dramáticos, mas o resultado foi 2 a 1 para os bolivianos. Na próxima quarta-feira, dia 26, na última rodada da fase de grupos, o Santos encara o Barcelona de Guayaquil que é o líder da chave.