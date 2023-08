São Paulo perde para o San Lorenzo pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Bareiro marcou o único gol da partida; jogo de volta será na próxima quinta-feira, no Morumbi

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni São Paulo dominou as ações, mas não conseguiu ser efetivo no ataque



O São Paulo viajou até a Argentina para enfrentar o San Lorenzo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e perdeu por 1 a 0. Esse é o quarto jogo seguido do Tricolor Paulista sem vitória, o pior momento da Era Dorival Júnior. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo dominou, mas teve muita dificuldade de finalização. Do outro lado, o San Lorenzo também chegou pouco à meta de Rafael. Mas a história foi diferente no segundo tempo. Aos 6 minutos, Bareiro apareceu sozinho na pequena área e, de frente para Rafael, abriu o placar. Poucos minutos depois, Calleri quase empatou, mas o goleiro Batalla fez grande defesa. O jogo de volta será no dia 10, no Morumbi. Lembrando que os novos reforços da equipe: James Rodríguez e Lucas Moura, não poderão entrar em campo. Ele só disputam a Sul-Americana se o São Paulo avançar às quartas.