Sem Pedro, Flamengo perde outros dois jogadores para duelo contra Olimpia pela Libertadores 

Rubro-Negro cariocaenfrenta os paraguaios nesta quinta-feira, 3, às 21h (de Brasília)

Foto: GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo tenta conquistar a quarta taça da Libertadores da América na temporada 2023



O Flamengo perdeu mais dois jogadores para o duelo contra o Olimpia, marcado para esta quinta-feira, 3, às 21h (de Brasília), válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Além de não contar com Pedro, suspenso pelo clube após o caso com o preparador físico Pablo Fernández, o técnico Jorge Sampaoli não terá Filipe Luis e Léo Pereira à disposição. Em comunicado, o Rubro-Negro informou que a dupla sofre com dores na região posterior da coxa esquerda, ficando de fora da lista de relacionados. Fora o trio, o meio-campista chileno Erick Pulgar também segue indisponível, em recuperação de uma contusão na coxa direita. Assim, o provável time flamenguista tem: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. O segundo embate contra os paraguaios está marcado para 10 de agosto, no Defensores del Chaco.