Lucas Moura critica regulamento do Campeonato Paulista: ‘Precisa ser revisto urgentemente’

Jogador garantiu a classificação do São Paulo para a próxima fase; na tabela de classificação geral, o São Bernardo, com 21 pontos, ficou fora das quartas, enquanto a Portuguesa, com 10, avançou

Reprodução/YouTube/São Paulo FC Lucas Morua garantiu o São Paulo na próxima fase do Paulistão



O jogador Lucas Moura, responsável pela classificação do São Paulo às quartas de final do Campeonato Paulista, utilizou as redes sociais para expressar sua insatisfação com o regulamento da competição. “Esse regulamento precisa ser revisto urgentemente!”, disse Lucas, no comentário em uma imagem da tabela geral do Estadual. A crítica vem após a última rodada da competição que garantiu oito equipes na próxima fase.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O São Bernardo, que chegou a 21 pontos na última rodada e ficou com a quinta posição do Paulistão, na classificação geral, não conseguiu vagas nas quartas de final por causa do critério utilizado para classificação. A Portuguesa, por sua vez, avançou na competição, mesmo só tendo atingido 10 pontos e ficado com a 13ª posição. O regulamento do estadual prevê a classificação apenas dos dois melhores times de cada chave. O São Paulo enfrentará o Novorizontino na próxima fase do campeonato.