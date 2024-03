São Paulo sofre, tem pênalti no minuto final e se classifica para as quartas do Campeonato Paulista

Equipe de Thiago Carpini estava sendo eliminado da competição até os 49 do segundo tempo; Ituano foi rebaixado

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Ituano x Sao Paulo, valida pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista, realizado no estadio Novelli Junior, em Itu, interior do estado de São Paulo



O São Paulo sofreu, mas garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista com um pênalti no final. A equipe de Thiago Carpini venceu o Ituano por 3 a 2, com gols de Luciano, Ferreirinha e um pênalti convertido por Lucas Moura. Com o resulto, o tricolor paulista ficou com a primeira colocação do Grupo D, o Ituano, por sua vez, foi rebaixado para a Séria A-2 após 23 anos. A derrota deixou a equipe do interior na última colocação do campeonato. A equipe do Morumbi foi melhor na partida, mas enfrentou dificuldades em determinados momentos do jogo para fazer gol e até realizar jogadas uma vez que o gramado estava ruim por causa da chuva que caiu na cidade.