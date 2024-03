Confira os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista

Jogos serão disputados em partida única e equipe que teve a melhor campanha na fase de grupo tem a vantagem de jogar em casa

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo se classifica para quarta de final do último minuto



Com o final da fase de grupos do Campeonato Paulista, a competição avança agora para às quartas de final, e os confrontos que faltavam foram decididos. Santos, Palmeiras, Portuguesa, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira já entraram na última rodada com a vaga garantida, mas as outras equipes que ainda disputavam a classificação precisaram lutar por sua vaga. Com os resultados deste domingo, São Paulo, Novorizontino e Ponte Preta avançaram. Na parte de baixo na tabela, contudo, Ituano e Santo André deram adeus a elite do campeonato ao serem rebaixados para série A2.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As quartas de final, que acontecem já no próximo final de semana, vão ser disputadas em jogo único, ou seja, quem vencer avança. Em caso de empate, a vaga na semifinal será disputada nos pênaltis. Os confrontos das quartas ficaram:

Santos x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Inter de Limeira

Palmeiras x Ponte Preta

São Paulo x Novorizontino

Quem vencer, avança para a semifinal, que também será disputada em jogo único. E, assim como foi definido o mando de campo das quartas, terá a vantagem de jogar em casa a equipe que ficou com a melhor posição na classificação geral. A final, por sua vez, será disputada em dois jogos, com aquele que teve a melhor campanha decidindo em casa.