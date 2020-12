Luciano sofre estiramento e está fora de ‘decisão’ entre São Paulo e Atlético-MG

O artilheiro do Tricolor paulista no Campeonato Brasileiro se contundiu na derrota diante do Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena

Reprodução/SPFC Luciano se contundiu na partida entre Corinthians e São Paulo



O São Paulo comunicou na tarde desta segunda-feira, 14, que o atacante Luciano sofreu um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda, na partida diante do Corinthians, no último domingo, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, o artilheiro do time, que é líder no torneio, está fora do confronto da próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, o segundo colocado.

“O atacante Luciano realizou exame de ressonância magnética, que detectou um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. O jogador já se recupera no REFFIS e não enfrentará o Atlético-MG na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi”, disse o clube, que não informou quando o atacante estará à disposição do treinador Fernando Diniz.

Luciano sentiu o adutor da perna esquerda ainda no primeiro tempo da partida realizada na Neo Química Arena, localizada em Itaquera, na zona leste da capital paulista. O atacante do São Paulo foi atendido pelos médicos e até retornou ao campo, mas acabou pedindo substituição logo na sequência. Assim como na partida contra o Corinthians, Pablo deverá substituí-lo contra o Atlético-MG, segundo colocado, com apenas quatro pontos a menos.