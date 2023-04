Lugano sugere que Rogério Ceni se antecipe à diretoria do São Paulo e peça demissão: ‘É o maior da história do clube’

Para o ex-zagueiro, a melhor alternativa para o treinador seria entregar o cargo, caso perceba que a situação é insustentável nos bastidores

Reprodução/Instagram/diegolugano Diego Lugano é ex-zagueiro e ídolo do São Paulo



O uruguaio Diego Lugano, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, pediu para que Rogério Ceni se antecipe à diretoria e peça demissão do clube. Atual comentarista da ESPN, o ex-defensor crê que a melhor alternativa para o treinador seria entregar o cargo, caso perceba que a situação é insustentável nos bastidores. “Ele é hiper competitivo, nunca vai jogar a toalha. Pelo o que conheço ele, não (vai pedir demissão). Eu gostaria que antes que a diretoria tome alguma atitude, que ele se antecipe para não ser demitido, porque ele é um cara muito grande no São Paulo, é o maior da história do clube”, afirmou. ”Um treinador ser demitido, quando ele não tem resultado, é a coisa mais normal do mundo. Mas, ele no São Paulo, não. A diretoria tem que sentir como está o clima lá dentro assim como o Rogério também tem que sentir. Se em algum momento ele ver que é irreversível para ele, eu gostaria que ele se antecipasse e saísse por cima. Ele é muito corajoso”, continuou.

Diego Lugano dividiu vestiário com Rogério Ceni de 2003 a 2006. Juntos, os companheiros conquistaram praticamente todos os títulos possíveis de grande expressão no São Paulo, como Paulista, Brasileiro, Libertadores da América e Mundial de Clubes. Em sua segunda passagem como treinador pelo Tricolor, Ceni até levou o time às finais do Estadual e da Sul-Americana, mas acabou amargando vices. Nesta temporada, a equipe são-paulina caiu precocemente no Paulistão e ainda está em situação desconfortável na Copa do Brasil – no duelo de ida da 3ª fase, o São Paulo apenas empatou com o Ituano, em pleno Morumbi. Depois da derrota para o Botafogo, na estreia do Nacional, a pressão sob o treinador aumento. Principal torcida organizada do clube, a Independente pediu a saída do comandante. Nesta terça-feira, 18, os tricolores voltam a campo para enfrentar o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, no Morumbi. Um novo tropeço pode culminar no fim do ciclo do “Mito”.