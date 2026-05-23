Luis Fabiano lança pré-candidatura a deputado federal: ‘Novos desafios’

Ex-atacante do São Paulo e da Seleção Brasileira disputará vaga na Câmara pelo MDB com foco em incentivo ao esporte e projetos sociais

Reprodução / Redes Sociais Luis Fabiano lança pré-candidatura a deputado federal com vídeo nas redes sociais



O ex-jogador Luis Fabiano, ídolo do São Paulo, anunciou na sexta-feira (22) sua pré-candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-atleta afirmou que “aceitou o chamado” para ingressar na disputa eleitoral e atuar em Brasília.

Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o ex-atacante baseia sua plataforma política no incentivo ao esporte de base, na saúde preventiva e em oportunidades de inclusão digital para jovens. No anúncio, o ex-atleta declarou que sua motivação é evitar o desperdício do potencial da juventude e das cidades paulistas.

“Não sou político de carreira, sou um realizador. Quero usar a minha história para abrir portas de verdade”, afirmou o ex-jogador no vídeo. Ele ressaltou que sua experiência nos campos, marcada pela “garra e coração”, será levada para o novo desafio na vida pública.

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Conhecido como “Fabuloso”, Luis Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo, com 212 gols marcados. Pelo clube, conquistou o Torneio Rio-São Paulo em 2001 e a Copa Sul-Americana em 2012. No Brasil, o ex-centroavante também teve passagem pelo Vasco da Gama.

No futebol internacional, destacou-se no Sevilla, da Espanha, onde conquistou o bicampeonato da Copa da Uefa e da Copa do Rei. Pela Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2009, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2010 como titular. Além dos títulos, acumulou artilharias no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa das Confederações.