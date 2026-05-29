PSD vai anunciar Kassab como vice de Caiado neste sábado

Presidente da sigla fechará ‘chapa pura’ com o ex-governador de Goiás

TOMZÉ FONSECA/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Ronaldo Caiado, pré-candidato à Precisência



O PSD vai anunciar o presidente do partido, Gilberto Kassab, como vice do presidenciável Ronaldo Caiado (PSD-GO) neste sábado (30), conforme apurou à Jovem Pan. O anúncio está prevista para acontecer por volta das 12h. Havia rumores de que quem poderia ocupar a vaga era o ex-governador de Minas Gerias, Romeu Zema (Novo), e que também é pré-candidato à presidência.

Nesta semana, em entrevista ao apresentado Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, Caiado havia desmentido a informação. “Não sei da onde saiu aquela sinalização que eu possa ser vice do Zema.”, disse Caiado, acrescentando que, apesar de ter uma boa relação com o ex-governador de Minas Gerais, “ninguém se colocou para fazer chapa de a ou chapa b”. “Atuaremos dentro de um princípio para não haver dispersão da centro-direita. Não podemos criar uma situação de divisão direta no segundo turno”, informou.

Conforme havia sido relatado pela coluna da Beatriz Manfrendini, um interlocutor de Kassab chegou a destacar que o presidente da sigla é pragmático, e que faria o que fizer mais sentido eleitoral – inclusive, trabalhar para o que achar mais correto.

Desde o anúncio de Caiado como pré-candidato à Presidência, Kassab informava que o vice só seria definido em junho. A decisão, contudo, foi antecipada e vem dias antes do mês virar. O presidente do PSD defende que seu candidato não é a terceira via, mas “a melhor via”.

Segundo Kassab, o nome escolhido seria um nome que “some mais pontos à vitória” do ex-governador de Goiás e que o ajude “a governar melhor”.

Pesquisa do PoderData/AYA divulgada nesta sexta-feira mostra que Caiado tem 3% das intenções de votos. De 25 a 28 de maio, o PoderData/AYA entrevistou 2.400 pessoas em 651 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 23 de maio de 2026 com o número BR-04882/2026.