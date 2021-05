Menos otimista, Leonardo fala sobre renovações de Neymar e Mbappé no PSG; confira

Ao contrário de outras ocasiões em que foi questionado sobre o tema, quando afirmou que era questão de tempo para dupla fechar um acordo, o dirigente brasileiro não garantiu a permanência da dupla

Neymar e Mbappé durante vitória do PSG no Francês



Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, voltou a ser questionado sobre as renovações nos contratos de Neymar e Kylian Mbappé, destaques do time na temporada e que possuem vínculo com o clube somente até o final de junho de 2022. Ao contrário de outras ocasiões em que foi questionado sobre o tema, quando afirmou que era questão de tempo para dupla fechar um acordo, o brasileiro, desta vez, demonstrou menos otimismo. “Você tem que ver tudo com calma”, disse Leonardo para o programa de TV espanhol “El Chiringuito”. Na atração, o dirigente também aproveitou para elogiar a participação do time feminino do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões Feminina, apesar da eliminação para o Barcelona. “Hoje (domingo) vim aqui para ver o time feminino e infelizmente perdemos. Infelizmente perdemos”, comentou.

Recentemente, Neymar afirmou que gostaria de continuar no PSG, onde está desde 2017, quando deixou o Barcelona. Mbappé, por sua vez, tem seu nome ligado ao Real Madrid constantemente pela imprensa europeia – o próprio jogador já admitiu o desejo de vestir as cores da equipe espanhola. Enquanto a “novela” continua, o Paris volta a campo nesta terça-feira, 4, para enfrentar o Manchester City, no Etihad Stadium, na rodada de volta da semifinal da Liga dos Campeões. No Parque dos Príncipes, o time francês foi derrotado por 2 a 1 e, por isso, precisa vencer por dois gols de diferença para fazer a sua segunda final seguida.