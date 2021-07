Miguel Borja é reintegrado ao elenco do Palmeiras após empréstimo

Colombiano estava no Junior Barranquilla há um ano e meio; Jorge também foi novidade no treino palmeirense

Cesar Grego Borja fez exercícios no retorno ao CT



O treino do Palmeiras teve novidades nesta terça-feira, 27. O atacante Miguel Borja retornou ao elenco alviverde depois de um ano e meio de empréstimo no Junior Barranquilla, que terminou no dia 30 de junho. O jogador defendeu a Colômbia na Copa América disputada no Brasil e depois ficou alguns dias de férias. De volta ao CT, ele conheceu o técnico Abel Ferreira e reencontrou companheiros de elenco e funcionários do clube. Em entrevista ao site oficial, Borja mostrou motivação para seu retorno. “É só agradecer a Deus por estar de volta. Quando fui embora, todos da Família Palmeiras ficaram em meu coração e pude deixar as portas abertas. O clube tem pessoas maravilhosas. Agora vamos trabalhar juntos e tratar de fazer o melhor”, disse.

Borja chegou ao time em 2017 e até 2019 somou 112 partidas e 36 gols. Foi artilheiro do Campeonato Paulista de 2018 se tornando o primeiro estrangeiro a atingir esse feito no estadual desde 1913; também foi artilheiro da Libertadores 2018 com nove gols e conquistou o título do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Na atual temporada, está empatado na artilharia da Libertadores com seis gols ao lado de Rony, Gabriel Barbosa (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Quem também apareceu nos treinos foi Jorge, atual reforço do clube. Ele participou do treino de preparação para o clássico contra o São Paulo, que acontece no sábado, dia 31, às 19h (horário de Brasília).