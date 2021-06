São Paulo descarta lesão em Gabriel Sara, mas meia será desfalque contra o Ceará no Brasileiro

Jogador sofreu entrada forte na partida contra o Cuiabá e precisou ser substituído com dores; árbitro nem marcou falta

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O torcedor do São Paulo ficou preocupado com o estado de saúde de Gabriel Sara depois de uma entrada forte durante a partida contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, 23. O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo e o árbitro Ricardo Marques Ribeiro nem marcou falta. A atitude da arbitragem foi muito contestada nas redes sociais pelos torcedores, por jogadores em campo e pelo próprio clube nesta quinta-feira, 24, ao anunciar que o meia não sofreu nenhuma lesão. “Substituído no jogo com o Cuiabá após receber dura entrada do adversário – em falta não assinalada pelo árbitro -, Gabriel Sara passou por exames e não teve diagnosticada fratura no pé esquerdo. Com grande inchaço no local, ele está em tratamento e dificilmente enfrenta o Ceará“, escreveu o clube em sua conta oficial do Twitter.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem sofrido com as contusões de seus jogadores. Luciano sentiu durante o clássico contra o Santos, no final de semana, e virou desfalque para a equipe. Luan, Miranda e William também estão fora por problemas físicos. Arboleda, que está defendendo a seleção equatoriana na Copa América, também é desfalque para Hernán Crespo. Apesar das más notícias, o torcedor Tricolor pôde contar com os retornos de Benítez e Daniel Alves nas últimas partidas. O jogo contra o Ceará será disputado no domingo, dia 27, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão.