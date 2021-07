Miranda, Rigoni e Luciano treinam e poderão enfrentar o Racing em Buenos Aires

Já o atacante Eder, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra os argentinos, deverá ficar um bom tempo de fora da equipe, pois teve diagnosticado um estiramento na coxa direita

Erico Leonan / saopaulofc Miranda, Rigoni e Luciano treinaram nesta quinta-feira e avançaram na recuperação



O São Paulo deverá se apresentar mais forte para o duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Racing, na próxima terça-feira. O zagueiro Miranda, o meia Rigoni e o atacante Luciano treinaram, nesta quarta-feira, 15, no gramado do CT da Barra Funda, e poderão retornar ao time na partida decisiva. O trio ainda se recupera de lesões. Miranda teve diagnosticada uma mialgia na panturrilha esquerda; Rigoni sofre de um edema na coxa direita; Luciano tem um estiramento na coxa direita. Outro que tenta retornar aos gramado é o volante William, que trata uma lesão no joelho direito.

O atacante Eder, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Racing, deverá ficar um bom tempo de fora da equipe, pois teve diagnosticado um estiramento na coxa direita. No fim de semana, o São Paulo enfrenta o Fortaleza, sábado, às 17 horas, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo deverá utilizar um time alternativo, visando poupar alguns atletas para o duelo em Buenos Aires. No Brasileirão, o São Paulo soma duas vitórias consecutivas, mas ocupa apenas a 14ª posição, com 11 pontos, após 11 jogos disputados. O time soma, além das duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

*Com informações do Estadão Conteúdo