São Paulo é derrotado pelo Atlético-MG e segue sem vencer no Brasileirão 

ALAN ALENCAR/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair, do Atlético-MG, comemora gol marcado contra o São Paulo pelo Brasileirão



O Atlético-MG bateu o São Paulo por 1 a 0 na tarde deste domingo, 13, no Mineirão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Jair, no primeiro tempo, fez o gol solitário da partida para o Galo, que chega aos seis pontos e sobe para a 5ª colocação na classificação. O Tricolor, por sua vez, segue sem conhecer o gosto da vitória no Nacional, permanecendo com apenas um ponto, na 16ª posição. Na próxima quarta-feira, o time mineiro visita o Internacional, no Beira-Rio, às 19 horas (de Brasília). Uma hora antes, o conjunto paulista volta a campo para receber a Chapecoense, no Morumbi.

O Galo começou melhor a partida, impôs seu ritmo de jogo e complicou a saída de bola da equipe são-paulina, adiantando bem a sua linha de marcação. Com Hulk livre no meio-campo, o time treinado por Cuca criou boas oportunidades e saiu na frente justamente desta maneira. Aos 16 minutos, o destaque da equipe mineira passou livre pelo meio e achou na direita Hyoran, que cruzou rasteiro para Jair completar para as redes. Abatido, o Tricolor concentrou suas ações pela direita com Emiliano Rigoni, que atuando pela ala incomodou Ederson com forte chute, passando à direita do gol. Nos minutos finais, Miranda ainda saiu machucado, sendo substituído por Igor Vinicius, em alteração que desmanchou o esquema com três zagueiros.

Na etapa complementar, Hernán Crespo apostou em jogadores de velocidade, colocando Joao Rojas e Galeano na partida. A partida, no entanto, ganhou um tom monótono, sem grandes inspirações de ambas as partes. O Atlético-MG, apostando em saídas rápidas em contra-ataque, ainda arriscou com chutes de média distância de Jair e Keno, mas não assustou Volpi. Já nos minutos finais, o Tricolor, com mais posse de bola, demonstrou nervosismo, errando muitos passes e ficando sem reação.