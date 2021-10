Muricy Ramalho explica saída de Crespo e exalta Ceni: ‘Mudança na hora certa’

O coordenador de futebol do Tricolor paulista vê o ‘Mito’ como um técnico ‘moderno’ e mais ‘gabaritado’ após as passagens por Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo

Reprodução/São Paulo FC Muricy Ramalho assistindo ao treino do São Paulo no CT da Barra Funda



Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, foi um dos principais defensores da manutenção de Hernán Crespo no comando do time. O ídolo do Tricolor, no entanto, entende que a saída do argentino, sacramentada na tarde da última quarta-feira, 13, aconteceu em um momento certo, já que a equipe são-paulina não estava apresentando evolução. “O problema no futebol é resultado. Tem momentos em que o técnico não consegue mais, a gente tem que mudar. Isso não quer dizer que o Crespo não seja um grande treinador e uma grande pessoa, mas existem momentos no futebol que você tem que tomar decisões e a gente tomou a decisão”, comentou, em entrevista ao “Esporte News Mundo.”

O coordenador, por outro lado, acredita que o retorno de Rogério Ceni pode ser benéfico ao time. “A gente fez na hora certa e trouxemos um treinador, que além de conhecer o clube, é um treinador que trabalha muito e isso pra gente é fundamental. É muito legal estar ao lado dele (Rogério Ceni). É um cara que é um técnico da nova geração, um técnico muito moderno, um técnico que já tem títulos, que é importante. Então eu acho que ele tem tudo pra fazer um grande trabalho aqui”, declarou Muricy, que espera ver o “Mito” reestreando com vitória na partida contra o Ceará, marcada para a noite desta quinta, no Morumbi. “O que a gente quer é que o time volte a jogar bem. Já há algum tempo a gente não joga bem, a gente tem bons jogadores. A gente sentiu bastante depois do Campeonato Paulista, então a gente quer que o time volte a jogar bem”, concluiu.