Muricy Ramalho revela conversa com Ceni antes de São Paulo x Flamengo: ‘Citei até o Liverpool’ 

Muricy Ramalho é coordenador de futebol do São Paulo



Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, admitiu que o Flamengo é favorito para os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Antes da primeira partida, marcada para começar às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, o ídolo da torcida são-paulina exaltou o trabalho de Dorival Júnior e a força do elenco Rubro-Negro. O dirigente, no entanto, mostrou confiança para os duelos diante dos cariocas e revelou que motivou Rogério Ceni de maneira especial. Em entrevista ao canal “Bandsports”, ele afirmou que recordou o treinador de alguns momentos em que superou adversários mais fortes, como na final do Mundial de Clubes de 2005, quando o Tricolor derrotou o Liverpool para ficar com o título. Na ocasião, o Mito fez várias defesas importantes, parando a equipe de Steven Gerrard e companhia. “A gente tem que reconhecer o trabalho do Flamengo. O Dorival Jr. sempre foi bom. Ele não está bom agora. Ele continua sendo bom. Estamos com um plantel melhor, com mais opções, que era o que o Rogério precisava. O trabalho está sendo muito bem feito”, introduziu.

“Respeitamos muito o Flamengo, mas temos que respeitar a camisa do São Paulo. Entre jogar em casa e fora, neste momento, não tem muito o que falar. Não é muito ruim, não. Se a gente fizer o resultado em casa podemos complicar para o Flamengo”, explicou Muricy. “Para eu conversar com o Rogério, eu tenho que esperar. Tem hora para se conversar com o treinador. Essa semana não é uma semana de se falar muito. Conversei sobre quantas vezes ele enfrentou um time superior e ganhou. Citei até o Liverpool. Sabemos que a dificuldade vai ser enorme. Mas às vezes quem investiu mais não ganha. Falei para ele acreditar mais no trabalho dele. Eu enfrentei muitas vezes a equipe favorita e ganhei. Nesse momento que o bom treinador aparece”, completou.