Flamengo, São Paulo, Corinthians e Fluminense iniciam semifinal da Copa do Brasil nesta quarta

Fase mata-mata se afunila com quatro das principais equipes brasileiras do momento

André Borges/AGIF/Estadão Conteúdo Paulo Henrique Ganso passa por Gil e comemora o gol do Fluminense contra o Corinthians pelo Brasileirão



Nesta quarta-feira, 24, se iniciam os jogos da primeira rodada das semifinais da Copa do Brasil, com o mata-mata se afunilando com quatro das principais equipes brasileiras do momento. Fluminense e Corinthians fazem a primeira partida, às 19h30, no Maracanã. Com a promessa de casa cheia o tricolor de Fernando Diniz promete ir para cima do Timão para garantir vantagem no jogo de volta, na casa do alvinegro paulista, dia 15 de setembro, às 20h. A outra partida será entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi. A equipe de Rogério Ceni conta com a torcida no jogo de ida, que promete lotar o estádio às 21h30. O jogo de volta será dia 14 de setembro, às 21h45, no Maracanã.

*Com informações da repórter Livian Weber