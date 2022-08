São Paulo supera meta orçamentária de 2022 com venda de Antony para o United; veja valores

O Tricolor ultrapassou a meta de arrecadar R$ 142 milhões com transferências de atletas

Reprodução/Twitter/@antony00 - 20.03.2022 Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United por 95 milhões de euros



O São Paulo fez uma previsão de arrecadar R$ 142 milhões com venda de atletas no começo da temporada. A meta, considerada alta para alguns especialistas, foi atingida no último domingo, 28, com a transferência de Antony para o Manchester United – a negociação de 95 milhões de euros (R$ 479 milhões) deve ser oficializada nas próximas horas. Há pouco mais de dois anos, o Tricolor aceitou a proposta dos holandeses pelo atacante por 16 milhões de euros, mas negociou o direito a 20% do lucro em uma possível revenda. Assim, o time do Morumbi ficará com 15,8 milhões de euros (R$ 79 milhões), além dos 3,5% da transação (R$ 17,6 milhões) devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, totalizando R$ 96,6 milhões. Como já tinha adquirido R$ 136 milhões com outros negócios em 2022, a gestão são-paulina chegou ao montante de cerca de R$ 232,5 milhões somente. Veja abaixo como o São Paulo conseguiu esse valor.