No jogo pós-derrota na Sul-Americana, São Paulo vira contra o América-MG no finzinho

Após perder muitas chances de gol, o São Paulo viu Alisson marcar aos 45 minutos e decretar a vitória

BRENO BABU/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri e Alisson marcaram os gols da vitória de virada no Independência



No primeiro jogo depois de perder o título da Copa Sul-Americana, o São Paulo conseguiu virar em 2 a 1 contra o América-MG, no estádio Independência, aos 45 do segundo tempo. Com menos de um minuto o Coelho balançou as redes, mas o lance foi impedido por falta em Miranda. Aos 6 minutos, Aloísio (Boi Bandido) chutou de longe com pouca força, mas o goleiro Felipe Alves não segurou e a bola foi pra rede. Aos 33 minutos, Calleri recebeu de Luciano, chutou cruzado e empatou. Na volta do intervalo, o jogo continuou aberto. O São Paulo teve um gol anulado por toque na mão. Aos 13 minutos, Mastriani cabeceou e o goleiro são paulino fez grande defesa. Aos 30, o Tricolor teve uma ótima chance, mas a bola foi pra fora. Aos 40, a bola sobrou para Miranda que ficou de cara com Cavichioli, que fez grande defesa. O América teve a chance de marcar na sequência, mas também desperdiçou. Então aos 45 minutos, Alisson fez o gol da virada. A derrota mantém o América em 8º, enquanto o São Paulo sobe para 10º. Na próxima rodada o Tricolor enfrenta o Botafogo e o Coelho pega o Fluminense.