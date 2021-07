No Morumbi, São Paulo empata em 1 a 1 com Racing pela Copa Libertadores

Vitor Bueno e Copetti balançaram as redes; jogo de volta será na próxima terça-feira, na Argentina

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Racing ficaram no empate



O São Paulo iniciou sua trajetória nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, 13, e ficou no empate em 1 a 1 com o Racing, no Morumbi. O primeiro tempo foi tenso. Aos 30 minutos, Éder saiu lesionado e preocupou. No entanto, cinco minutos depois Welington cruzou na área e o goleiro Arias falhou, deixando a bola no pé de Vitor Bueno, que tinha acabado de entrar, para abrir o placar. No lance seguinte, o mesmo camisa 12 teve a oportunidade de ampliar, mas Arias fez uma grande defesa. Nestor também teve uma grande oportunidade. Nos acréscimos, Copetti recebeu na entrada da área, girou e chutou no cantinho do goleiro Volpi, empatando o placar.

O segundo tempo começou bem parecido com a primeira etapa, com a movimentação mais concentrada no meio de campo, mas com o Racing melhor postado na marcação e com maior posse de bola. As entradas de Gabriel Sara e Benítez melhoraram o jogo do São Paulo, que voltou a aparecer no ataque. Aos 39, Mena ficou de frente para o gol, sozinho, mas cabeceou para fora. No lance seguinte, Benítez tentou de fora da área e forçou Arias a se esticar para defender. O empate deixa a decisão para a partida de volta que acontece na próxima terça-feira, dia 20, às 21h30 (horário de Brasília), em Buenos Aires.