Organizada do São Paulo critica Crespo após empate com o Corinthians: ‘Clássico é guerra’

A torcida uniformizada do Tricolor reprovou a ideia do treinador em poupar jogadores no Majestoso, realizado no último domingo, 2, na Neo Química Arena

Reprodução/São Paulo FC Hernán Crespo durante partida do São Paulo



Principal torcida organizada do São Paulo, a Independente criticou o treinador Hernán Crespo após o empate em 2 a 2 com o Corinthians, realizado na noite do último domingo, 2, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Através de sua conta no Twitter, a uniformizada questionou o técnico argentino por colocar em campo uma equipe modificada, sem vários jogadores considerados titulares neste início de temporada. O Tricolor, no entanto, começou a partida já classificado para as quartas de final do Estadual e tendo um compromisso importante diante do Racing, da Argentina, nesta quarta-feira, 5, pela Copa Libertadores da América.

“Esqueceram de avisar o CRESPO! Que jogo contra esses Lixo vale mais que um título. Seguimos juntos pelo São Paulo. Clássico é guerra, não se poupa munição. Basta”, diz uma publicação da Independente logo após o duelo, na madrugada desta segunda-feira, 3. E pra quem acha que quarta-feira é mais importante que o jogo de hoje muda de time e torce para Libertadores. Aqui só se torce para o SPFC”, completa a organizada, que ressalta a importância do jogo pelo fato do São Paulo nunca ter vencido o rival em Itaquera – agora, são 10 derrotas e 4 empates desde a fundação da arena, em 2014. A igualdade, no entanto, garantiu a primeira posição geral para o Tricolor na fase de grupos do Campeonato Paulista, além da invencibilidade de nove partidas consecutivas – a equipe ainda não perdeu desde o retorno do Estadual.

