São Paulo vence a segunda na Copa Libertadores e mantém boa fase

Jogo não foi fácil, mas o Tricolor conseguiu se livrar da marcação do Atlético Rentistas e fez 2 a 0 no Morumbi

EFE/ Sebastiao Moreira Pablo marcou o primeiro gol do São Paulo



O São Paulo conseguiu sua segunda vitória na Copa Libertadores 2021. Na noite desta quinta-feira, 29, o Tricolor Paulista recebeu o Atlético Rentistas, do Uruguai, e venceu por 2 a 0, com gol de Pablo. O resultado deixa o São Paulo em primeiro no Grupo E com seis pontos, dois a mais que o Racing, adversário da próxima semana. O time uruguaio é estreante no torneio interclubes e não deu muito trabalho para o time brasileiro. O Tricolor foi superior desde o início da partida e aos 16, Luciano já forçou uma grande defesa do goleiro Rossi. Aos 38 minutos, Pablo recebeu de Daniel Alves e abriu o placar no Morumbi. No segundo tempo, o Rentistas perdeu Bentancourt logo aos seis minutos depois de uma entrada dura do meio-campista em Daniel Alves. O juiz aplicou o segundo cartão amarelo e expulsou o atleta.

Pouco depois, Benítez teve uma grande chance, mas Rossi defendeu. A partir daí os uruguaios se fecharam e o Tricolor teve mais dificuldades de furar a defesa. Aos 30, o Rentistas teve uma grande chance em cobrança de escanteio, mas a bola foi pra fora. Aos 43, o zagueiro Garcia colocou a mão na bola dentro da área e o juiz deu pênalti. Reinaldo foi para a cobrança e converteu, fazendo 2 a 0 e fechando o placar. Na quarta-feira, dia 05, o São Paulo encara o Racing, na Argentina, às 19h (horário de Brasília).