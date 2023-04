Organizada do São Paulo se reúne com diretoria e jogadores antes de estreia na Sul-Americana

A três dias do duelo diante do Tigre, na Argentina, cerca de 20 membros da uniformizada foram autorizados a entrar nas instalações do Tricolor

Rubens Chiri / saopaulofc.net Rogério Ceni comandando treino do São Paulo no CT da Barra Funda



A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, se reuniu diretoria, comissão técnica e jogadores do clube nesta segunda-feira, 3, no CT da Barra Funda. A três dias da estreia na Copa Sul-Americana, diante do Tigre, na Argentina, cerca de 20 membros da uniformizada foram autorizados a entrar nas instalações do Tricolor e tiveram uma conversa em tom amistoso. A ideia foi dar suporte ao time, que também começará a disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil neste mês. A delegação são-paulina viaja rumo a Buenos Aires, em voo fretado, nesta quarta-feira. O duelo com os argentinos está marcado para o dia seguinte, às 21 horas (de Brasília).