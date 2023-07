Pablo Maia, do São Paulo, lamenta morte do pai: ‘Sentiremos a sua falta’

Tricolor deixou o jogador completamente à vontade para decidir sobre a participação no jogo contra o Palmeiras, marcado para esta quinta-feira, 13

Rubens Chiri / saopaulofc Pablo Maia durante jogo-treino no CT do São Paulo



O meio-campista Pablo Maia, do São Paulo, usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 12, para lamentar a morte de seu pai, Roberto Fortunato. Através do Twitter, o volante desabafou e pediu ainda mais união de sua família. “Pai, obrigado por tudo! Sentiremos muito a sua falta, mas tenho certeza que você estará em um lugar bom e olhando por nós! Essa dor irá nos transformar e nos unir mais ainda, sua família está aqui por você! Descanse em paz, meu querido pai! Eu te amo!”, escreveu. Roberto tinha 61 anos e morreu em Minas Gerais. A causa do óbito não foi divulgada. A diretoria do Tricolor, por sua vez, mostrou solidariedade. “Estamos juntos com você. Muita força neste momento difícil”. Com a notícia, o atleta foi liberado das atividades de hoje e vira dúvida para o duelo contra o Palmeiras, marcado para as 20 horas desta quinta-feira, 13, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, os são-paulinos ganharam por 1 a 0, no Morumbi. Segundo o clube, Pablo Maia ficará completamente à vontade para decidir sobre a participação no jogo.