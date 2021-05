Paulistão: São Paulo goleia a Ferroviária e encara Mirassol na semifinal

Tricolor fez 4 a 1 no Morumbi; resultado coloca Corinthians e Palmeiras frente a frente na segunda semifinal do Estadual

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Vinícius marcou um dos gols do São Paulo na partida



Na noite desta sexta-feira, 14, o São Paulo recebeu a Ferroviária no estádio do Morumbi e venceu por 4 a 2, se classificando para a semifinal do Campeonato Paulista. O resultado coloca o Mirassol na rota do Tricolor Paulista na próxima fase, que será disputada em jogo único. Corinthians e Palmeiras fazem o outro duelo. Dentro de campo, o time da casa foi superior desde o início. Com uma intensidade alta, o São Paulo não saiu do campo de ataque e até os 20 minutos do primeiro tempo estava alavancando o goleiro Saulo como o grande nome do jogo. Mas então, aos 29 minutos, Gabriel Sara abriu o placar depois de passe de Igor Vinicius. Aos 34, Liziero chutou, a bola passou em baixo de Saulo e entrou lentamente no gol, ampliando o placar. Aos 43 minutos, Cajá cobrou com perfeição uma falta e colocou no ângulo de Volpi, diminuindo o marcador para 2 a 1.

Na volta do intervalo, o São Paulo continuou dominante. Aos seis, Benítez deu um grande passe para Igor Vinícius que só teve o trabalho de empurrar para as redes e fazer o terceiro. Aos 19, Pablo fez o quarto do time da casa depois de tabelinha com Benítez. Ainda deu tempo de sair mais um gol da Ferrinha, aos 38 minutos Mezenga recebeu de frente para o gol, virou e bateu. Aos 43, Yuri foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo. Com a vitória de 4 a 2, o time de Hernán Crespo chega a 13 jogos de invencibilidade – nove vitórias e quatro empates. A Federação Paulista de Futebol -FPF ainda não se pronunciou sobre os horários dos jogos da semi, que serão disputados no domingo, dia 16.