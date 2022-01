Corinthians renova com Cássio até o fim de 2024

Um dos maiores ídolos da história do clube, o goleiro foi protagonista de títulos importantes do Alvinegro, como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além de dois Brasileiros (2015 e 2017) e quatro Paulistões

Jales Valquer/FotoArena/Estadão Conteúdo Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians



Corinthians anunciou, na tarde desta quinta-feira, 6, que acertou a renovação do contrato do goleiro Cássio até o final de 2024 – o vínculo anterior era até o fim deste ano. Um dos maiores ídolos da história do clube, o arqueiro foi protagonista de títulos importantes do Alvinegro, como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, a Recopa Sul-Americana, em 2013, além de dois Brasileiros (2015 e 2017) e quatro Paulistões (2013, 2017, 2018 e 2019). No time do Parque São Jorge desde 2012, ele soma 564 partidas oficiais no Timão. Recentemente, o jogador de 34 anos afirmou que gostaria de pendurar as luvas somente aos 40, ou seja, até a temporada 2027.