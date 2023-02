Presidente do São Paulo descarta retorno de Alexandre Pato: ‘Não tem nada’

Júlio Casares explicou o motivo da presença do jogador nas instalações do Tricolor

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Rogério Ceni e Alexandre Pato conversam no Reffis do São Paulo



Alexandre Pato voltou a utilizar as instalações do São Paulo nesta segunda-feira, 13. Sem clube desde o fim de 2022, quando encerrou seu vínculo com o Orlando City (EUA), o atacante pediu para utilizar a infraestrutura do Tricolor durante a recuperação de uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito. O retorno do jogador ao clube, entretanto, está descartado pela própria diretoria são-paulina. “O Pato é um grande amigo. Ele pediu para que fizesse a recuperação no Reffis, o Reffis está todo reformulado, e ele está lá com muita satisfação. Mas não tem nada, nenhum vínculo além disso”, disse o presidente Júlio Casares, após participar do Conselho Técnico da Série A, no Rio de Janeiro. “O Pato pediu para recuperar no São Paulo, é a casa dele, ele jogou lá, deixou grandes recordações, mas é só a recuperação mesmo. A gente está colocando todo o know-how técnico, de equipamentos, à disposição dele”, acrescentou o mandatário.

Pato colecionou duas passagens pelo São Paulo. Na primeira, entre 2014 e 2015, o atacante se destacou fazendo gols e exibindo um bom futebol. Na segunda, entre 2019 e 2020, no entanto, o jogador frustrou os torcedores com um rendimento abaixo do esperado. Segundo Casares, o próprio atleta quem pediu para usar o CT do clube. “Ele me ligou fazendo essa colocação, eu passei essa colocação para a comissão técnica. Toda decisão técnica é do departamento competente, fizeram e ele está lá”, afirmou Casares. O cartola ainda desejou rápida melhora a Pato, a fim de que ele esteja em condições de ficar “no mercado” “É um querido amigo. Pato é uma pessoa muito positiva, e tomara que ele recupere logo para estar aí no mercado”, finalizou o presidente são-paulino.

*Com informações do Estadão Conteúdo