Rafinha deve retornar ao Coritiba após não renovar com o São Paulo

O lateral-direito Rafinha, que atuou no São Paulo até a temporada de 2024, está cada vez mais próximo de um retorno ao Coritiba, clube onde iniciou sua carreira. A mudança de ares parece iminente, já que o jogador, que era visto como um dos principais nomes do elenco são-paulino para a próxima temporada, está reconsiderando sua permanência no futebol paulista. Embora Rafinha tenha inicialmente acertado os termos de um novo contrato com o São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, uma proposta atraente do Coritiba, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, chamou sua atenção. Essa nova oferta pode ser decisiva para sua decisão de voltar ao clube paranaense.

Natural de Londrina, Rafinha começou sua trajetória no Coritiba em 2002, tornando-se titular em 2004. Sua performance o levou a ser negociado com o Schalke 04 em 2005, onde teve uma passagem significativa. Atualmente, ele se encontra de férias na Alemanha, onde está avaliando a possibilidade de retornar ao Coritiba, com o objetivo de ajudar a equipe a subir para a primeira divisão. Desde que chegou ao São Paulo em 2022, Rafinha acumulou 116 partidas, anotou um gol e conquistou dois títulos importantes: a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa Rei.

