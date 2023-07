Rafinha vai participar de amistoso com lendas do Bayern dois dias antes de Corinthians x São Paulo

Liberado pela diretoria para viajar até a Alemanha, jogador não enfrentará o Cuiabá neste sábado, 22, pelo Brasileirão

Reprodução/ SPFCTV Rafinha não estará à disposição do São Paulo para o duelo contra o Cuiabá



O São Paulo não contará com Rafinha na partida contra o Cuiabá, marcada para este sábado, 22, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Liberado pela diretoria, o lateral direito viajará até a Alemanha para participar de um jogo amistoso de lendas do Bayern de Munique, no domingo, 23. De acordo com a informação antecipada pela ESPN e confirmada pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o veterano se comprometeu a retornar da Europa na segunda-feira e participar do último treino antes do confronto contra o Corinthians. O Majestoso acontecerá na Neo Química Arena, nesta terça-feira, 25, pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil. Através das redes sociais, torcedores são-paulinos criticaram o jogador e a gestão de Julio Casares. Procurada, a assessoria do Tricolor não quis se manifestar.