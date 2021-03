Recuperado da Covid-19, Léo retorna ao São Paulo após 14 dias afastado 

O defensor treinou com os atletas que chegaram recentemente ao clube, como Miranda e Bruno Rodrigues, além dos que retornaram de empréstimo ou que estão aprimorando a forma física por não ter uma longa sequência de jogos

Reprodução/São Paulo FC Léo está de volta ao São Paulo após contrair a Covid-19



O São Paulo iniciou os trabalhos desta semana com uma novidade. Trata-se do defensor Léo, que ficou 14 dias afastado após ser infectado pelo novo coronavírus e retornou ao CT da Barra Funda nesta segunda-feira, 22. Recuperado, o lateral esquerdo/zagueiro treinou com os jogadores que chegaram recentemente ao clube, como Miranda e Bruno Rodrigues, além dos que retornaram de empréstimo ou que estão aprimorando a forma física por não ter uma longa sequência de jogos.

“Após seguir o protocolo estipulado pelo clube e cumprir um período de isolamento de 14 dias por ter sido diagnosticado com Covid-19, Léo foi liberado para treinar e participou das atividades com o grupo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda”, informou o São Paulo, em nota publicada no site e divulgadas nas redes sociais. Na próxima terça-feira, os demais atletas se reapresentarão ao clube,